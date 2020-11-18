العراق اولاً .. ترتيب الدول العربية من حيث عدد الإصابات بكورونا

2020/11/18 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء لموقع worldometer الذي يرصد

إصابات كورونا في العالم، ترتيبا جديدا

لبعض الدول العربية من حيث عدد

الإصابات، ليصبح ترتيبها عالميا على

نحو آخر.

ووضع موقع worldometers الأردن بالمرتبة الـ39

عال

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