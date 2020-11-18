2020/11/18 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء،

القائها القبض على ثمانية "ارهابيين" من

بينهم امرأة في صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة

الاستخبارات المتمثلة بم

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