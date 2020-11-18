2020/11/18 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية بشكل طفيف، فيما

استقرت في الاسواق المحلية اليوم

الاربعاء (18 تشرين الثاني 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 124.950 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما كانت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).