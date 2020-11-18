نائبة تطالب بإحالة ملف فساد وهدر المال العام بنحو 19 مليار يخص شركة صينية إلى النزاهة

2020/11/18 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بإحالة ملف فساد وهدر بالمال العام بنحو 19 مليار دينار، يخص شركة صينية، إلى هيئة النزاهة، مشيرة الى ان الشركة لم تدفع دولاراً واحداً من الضرائب المترتبة بذمتها.وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “سبق وأصدرت …

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