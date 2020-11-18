محافظ بغداد يجري جولة ميدانية لتطوير مداخل العاصمة وتهيئة التبادل التجاري

2020/11/18 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أجرى محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، جولة ميدانية شملت قضاء ابو غريب وناحيتي الرشيد واليوسفية بهدف تطوير مداخل العاصمة وايجاد اراض وساحات للتبادل التجاري.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “رافق المحافظ في الجولة، الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان جابر عبد خاجي الحساني ومدير التخطيط العمراني في …

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