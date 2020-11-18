2020/11/18 | 11:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها التداول بشأن مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء العراقي يصدر تسعة قرارات جديدة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء العراقي يصدر تسعة قرارات جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).