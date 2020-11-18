2020/11/18 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار تعلن تأمين طريق منفذ عرعر وتحدد نصف وارداته لإعمار المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/18 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار تعلن تأمين طريق منفذ عرعر وتحدد نصف وارداته لإعمار المحافظة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار تعلن تأمين طريق منفذ عرعر وتحدد نصف وارداته لإعمار المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).