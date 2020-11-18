2020/11/18 | 11:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مصدر مقرب من 7 سكاي ذهاب الفريق الركن رئيس اركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله الى المملكة العربية السعودية قبل أيام في زيارة غير معلنة تم من خلالها الترتيب لافتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية إضافة الى تبادل المعلومات الاستخبارية ،والاتفاق على مناورات مشتركة في الحدود لرفع جاهزية البلدين العسكرية ،خاصة وان المملكة العربية السعودية هي رابع دولة في العالم لاستيراد السلاح ،وأضاف المصدر ان هذه الزيارة تمثل التقارب الاوضح حكوميا خلال هذه المرحلة والتي ستسهم في الحد من الاعتماد الفردي على المنتجات الإيرانية ،وما يتبعها من حد لتسليح لبعض الفصائل المسلحة داخل العراق والتي ترتبط بالعمق السوري والإيراني في العمليات العسكرية التي تربك العمل العسكري الحكومي وكذلك التزاماته مع التحالف الدولي .



انتهى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيارة سرية للفريق الركن عبد الامير يارالله الى السعودية 7 SKY TV.

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