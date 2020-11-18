2020/11/18 | 11:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/18 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).