صور من منفذ عرعر قبيل إعادة فتحه رسمياً

2020/11/18 | 11:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور، الاربعاء، منفذ عرعر الحدودي في محافظة الانبار بحلة جديدة، قبيل موعد إعادة فتحه الرسمي.



وأظهرت الصور، حصل عليها "ناس"، (18 تشرين الثاني 2020)، نتائج أعمال الصيانة والتأهيل التي خضع لها المنفذ، حيث تستعد السلطات العراقية والسعودية لفتحه اليوم بعد إغلاق لسنوات.

أعلنت محافظة الانـبـار، الثلاثاء، استكمال الاستعدادات اللازمة لافــتــتــاح مـنـفـذ عــرعــر الــحــدودي، فيما أشارت وزارة الاعمار إلى صيانة 250 كـيـلـومـتـرا مــن طــريــق المــرور السريع الواصل بين الانبار والبصرة.

وقـال محافظ الانبار علي فــرحــان الـدلـيـمـي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (17 تشرين الثاني 2020)، إنـه "بحث مع مدير منفذ عرعر الحدودي الــعــمــيــد حــبــيــب كــاظــم تـفـاصـيـل الاعمال التي جرت في المنفذ وأعمال تأهيله خلال المدة الماضية".

ولفت الدليمي إلـى أن "افتتاح المنفذ أمام حركة التجارة الدولية بين العراق والمملكة العربية السعودية سيجري خلال الايام القليلة المقبلة من خلال رئاسة الـوزراء"، مؤكدا "تأمين الطرق الخارجية التي تربط المنفذ بمركز محافظة الأنبار وصولا إلى بغداد".

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من جانبه، قــال مـديـر دائــــرة الــطــرق والــجــســور بـــوزارة الاعــــمــــار حــســين جـــاســـم كــاظــم، إن "المـلاكـات الهندسية قـامـت بـصـيـانـة 250 كيلومترا من طـريـق المـــرور الـسـريـع الــرابــط بين الانبار والبصرة، فضلا عن تأهيل المقاطع المتضررة من الطريق الواقعة ضمن حدود بغداد".

وأوضـــــح، أن "احـــــداث الـــحـــرب مـع داعـــــش الارهـــابـــي فــي الـجـانـب الغربي ادت الـى تهالك الطريق لان عـمـره الـتـشـغـيـلـي لايـسـع حـمـولات اكثر من المقررة، فضلا عن تسبب الـعـمـلـيـات الارهـابـيـة الـتـي حصلت بالانبار بتخريب القناطر والجسور الرابطة على طريق المرور السريع".

وبــين كـاظـم، أن "الـتـفـاوت فــي نسب إنجاز تأهيل الطريق السريع يعود لــتــذبــذب الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة، إذ هــنــاك مــقــاولات تـنـفـذ بـحـسـب المبالغ المخصصة من البنك الدولي وأخـرى من القرض الطارئ ومبالغ خـصـصـت لمـشـاريـع مــمــرات النقل وغيرها".

وأفاد بأن "الوزارة عازمة على انجاز تاهيل الطريق بالكامل، حيث اعدت خطة لاكمال ما تبقى منه لانه طريق حيوي يستخدم لنقل الحمولات من المنافذ الحدودية باتجاه المحافظات كافة، وبذلك يحتاج الى ادامة وتأهيل تتناسب مع استخدامه".

وأكد أنــه "مــن المــؤمــل إكـمـال تـأهـيـل الـقـنـاطـر الـخـاصـة بالطريق ضـمـن قــاطــع مـحـافـظـة بــغــداد من الـكـيـلـو صـفـر الــى الـكـيـلـو 29 ومـن الكيلو 29 الى الكيلو 86 ضمن قاطع محافظة الانبار".



مبينا أن "المــدة الـتـعـاقـديـة لـلـمـشـروع هـي 12 شهرا، حيث بدأ العمل به في العاشر من تشرين الثاني من العام الماضي".

لافـتـا الـى "صيانة اجــزاء مـن جسر المـوظـفـين وطــريــق الـسـريـع بـاتـجـاه صفوان من قبل شركات اوكرانية ويونانية وبـاشـراف شركة لبنانية، بينما وصلت نسبة انجاز مشروع جـسـر تـقـاطـع الـفـلـوجـة 92 بـالمـئـة ومــشــروع جـسـر سـكـة الـقـطـار 70 بالمئة".

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