المناصب بالوكالة. نائب يدعو الكاظمي لإرسال أسماء الدرجات الخاصة إلى البرلمان وإلغاء الوكالات

2020/11/18 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى ارسال اسماء الدرجات الخاصة الى مجلس النواب للتصويت عليها والغاء إدارة المناصب بالوكالة.

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