التحالف الدولي يعلق على استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ

2020/11/18 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد علّق المتحدث باسم التحالف الدولي “وأين ماروتو”، على استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ، ليلة أمس الثلاثاء.وقال ماروتو في تغريدة عبر “تويتر”، “نرسل تعازينا للمتضررين من هجوم بغداد الليلة الماضية، وهذا مثال آخر على قيام الجماعات الخارجة على القانون بقتل إخوانهم العراقيين وإلحاق الضرر بمن يسعون إلى السلام”.وأكد، ان …

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