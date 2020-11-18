جلال حسن واحمد ابراهيم يتأخران عن العودة للعراق

2020/11/18 | 12:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، ان حارس مرمى اسود الرافدين جلال حسن والمدافع احمد ابراهيم، سيتأخران في العودة الى العراق.وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الحارس جلال حسن والمدافع احمد ابراهيم ما يزالان يخضعان للحجر الصحي في مقر اقامة المنتخب الوطني بالإمارات”.واوضح أن “الحالة الصحية للاعبين جيدة جداً لكنهم لن يعودوا مع وفد المنتخب الوطني الى بغداد اليوم، حيث سيكملون الحجر الصحي ومن ثم سيعودون الى العراق”.يذكر ان المنتخب الوطني يختتم معسكره في دبي اليوم الاربعاء.



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