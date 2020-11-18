مسؤول إيراني: مستعدون للرد على أي مغامرة متهورة من جانب أي معتد كان

2020/11/18 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى

منظمة الأمم المتحدة، علي رضا مير

يوسفي، أن بلاده "تمتلك القدرة على

استخدام القوة العسكرية للرد على أي

مغامرة متهورة من جانب أي معتد كان".

وفي حديث لوكالة "إن بي

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