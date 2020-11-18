تركيا تفرض إجراءات صارمة لمكافحة كورونا اعتبارا من يوم الجمعة

2020/11/18 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الداخلية التركية أن الإجراءات

الجديدة لمكافحة كورونا ستدخل حيز

التنفيذ مساء يوم الجمعة، وتشمل الحد من

ساعات العمل بالمطاعم والمقاهي، وفرض

إغلاق جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال بيان لوزارة الد

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