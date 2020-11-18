انطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي الثاني في السليمانية (صور)

2020/11/18 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

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انطلاق معرض السليمانية الدولي للكتاب

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

انطلقت في مدينة السليمانية، الأربعاء، فعاليات معرض الكتاب الدولي الثاني في السليمانية، بمشاركة عربية وعالمية، وسط إجراءات وقائية مع تفشي فيروس كورونا.

وذكر مدير إعلام المعرض، مروان حمه خورشيد، في تصريح لـ (إن آر تي) اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، ان معرض الكتاب الدولي في السليمانية سيستمر لعشرة ايام اعتبارا من اليوم وحتى الـ 27 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن المعرض انطلق بمشاركة عربية ودولية لأكثر من 200 مؤسسة ودار نشر من 18 دولة، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

ر.إ

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