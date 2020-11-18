الذهب يتحرك في نطاق محدود وسط آمال اللقاح وزيادة إصابات الفيروس

2020/11/18 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفع الذهب الأربعاء 18 نوفمبر، متحركا داخل نطاق ضيق، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة واحتمالية المزيد من الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1880.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.3 دولار.

تراجع الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وقال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إن أمام الاقتصاد "طريق طويل لقطعه" في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العملات، أكثر من 24% هذا العام، إذ استفاد بشكل أساسي من التحفيز العالمي الضخم.



وارتفعت الفضة 0.1% إلى 24.48 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2323.74 دولار.



وصعد البلاتين 0.6% إلى 930.4 دولار.

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