غارات إسرائيلية على “أهداف إيرانية” في سوريا

2020/11/18 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت اسرائيل غارات على أهداف إيرانية في سوريا فيما وصفه الجيش الاسرائيلي بأنه رد بعد العثور على عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي على تويتر أن مقاتلاته قصفت أهدافا عسكرية لفيلق قدس الإيراني وللجيش السوري في سوريا في ضربات شنها ليلا.



لافتا إلى أنّ القصف أتى ردّاً على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خليّة عملت بتوجيه إيراني.

من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان حصيلة القصف الإسرائيلي ارتفعت الى عشرة قتلى من جنسيات سورية وعربية وأجانب.

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