بومبيو يدعو إلى حل سياسي دائم بين أرمينيا وأذربيجان

2020/11/18 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان، داعيا إلى استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى حل سياسي دائم.

وقال وزير الخارجية الأميركي الذي وصل إلى جورجيا، إن الولايات المتحدة دعت إلى إنهاء العنف، ودانت التصعيد العسكري الذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بمن فيهم مدنيون منذ اندلاع المعارك الأخيرة.

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