أربع ولايات أميركية تبدأ بتوزيع لقاح كورونا

2020/11/18 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

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بدأت أربع ولايات أميركية بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تنتجه شركتا فايزر الأميركية وبايونتك الألمانية.

صحيفة نيويورك بوست ذكرت ان توزيع اللقاح بدأ في ولايات رود آيلاند وتكساس ونيو مكسيكو وتينيسي، بالاعتماد في اختيار تلك الولايات على عدد من العوامل من بينها كبر مساحتها والتنوع العرقي بين سكانها وطبيعة البنية الدفاعية تجاه الوباء فيها، في حين أعرب المسؤولون في شركة فايزر للصحيفة عن أملهم بنجاح تجربة توزيع اللقاح ليتم تعميمها على باقي الولايات.

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