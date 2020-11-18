الشيوعي العراقي ورحلة البحث عن منقذ- من السيد الرئيس الى السيد القائد- القسم الرابع - قاسم علي فنجان

2020/11/18 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان تركت مجازر شباط 1963 وبعدها حملة ناظم كزار 1970-1971 ثم الى حملة البكر-صدام القصوى 1977-1979، تركت اثرا والما كبيرا على أعضاء وكوادر وعوائل هذا الحزب، دائما ما يستذكرون ذلك في اوقاتهم المستقطعة، فهم الى اليوم مثبتين، معلقين في تلك الفترة من الزمن، تلمس ذلك عند حضورك لندوة او جلسة فكرية لأحدهم، فهو عندما يسترسل بالحديث عن الاقتصاد او السياسة او الادب، فجأة يستقطع حديثه بتذكر اشخاص مروا عليه ويقول " ......





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