حزب النهج الديمقراطي وقضية الصحراء -- بيان الكتابة الوطنية -- - سعيد الوجاني

2020/11/18 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني أصدرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي يوم الاحد 15 / 11 / 2020 بيانا حول الشأن العام ، وحول ما يجري في الصحراء الغربية المغربية .



ومما جاء في البيان الذي احدث ضجة وردود أفعال هائجة ، وكأنه لأول مرة يعلن الحزب عن موقفه بخصوص النزاع الدائر بالمنطقة ، في حين ان الموقف متداول منذ الانسحابات التي عرفتها المنظمة الأصل الى الامام ابتداء من سنة 1979 ، ومما جاء في البيان : دعت الكتابة الوطنية لحزب ا ......





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