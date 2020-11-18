ريواز فايق: وفاة فرست صوفي خسارة كبيرة جداً

2020/11/18 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان،اليوم الاربعاء، برقية تعزية بوفاة فرست صوفي محافظ اربيل .

وجاء في برقية التعزية: ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة محافظ اربيل عضو الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان الدكتور فرست صوفي.

وقالت: الدكتور فرست صوفي كان شخصا مختلفاً، وصديقاً مخلصاً ومحل ثقة، كان حريصاً على وحدة الصف والوئام والاخوة، وفي اي وقت كانت الخلافات بين الاطراف السياسية وخاصة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تصل الى مستوى اليأس في معالجتها كان يعمل بكل شجاعة لتجاوزها ومعالجتها، لذا اشهد له بانه وخلال سنوات عملنا معاً لم يكن يوما عاملا للاختلاف والتفرقة.

واوضحت رئيسة برلمان كوردستان: الدكتور فرست صوفي لم يسعفه الحظ في تنفيذ خططه وبرامجه كمحافظ لاربيل ، لكنه ومنذ ظهور فايروس كورونا عمل ليل نهار من اجل خدمة ومحبة وحماية ابناء محافظة اربيل .

وقالت: في النهاية وبسبب اخلاصه في عمله واختلاطه المستمر مع الشرائح المختلفة اصيب بهذا الوباء اللعين بشكل خطير.

تابعت الدكتورة ريواز فايق: مع الاسف الموت لم يمنحه الفرصة لتنفيذ مشاريعه الوطنية، وفاة فرست صوفي خسارة كبيرة جداً، نقدم احر التعازي الى عائلة وذوي الراحل ومواطني محافظة اربيل الهمهم الباري عز وجل الصبر والسلوان واسكن الراحل فسيح جناته.

PUKmedia خاص ‌

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