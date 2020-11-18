شهد المرسومي: سعيدة بمشاركتي في معرض السليمانية الدولي للكتاب

2020/11/18 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الكاتبة العراقية شهد المرسومي عن سعادتها بتواجد كتاب لها في معرض السليمانية الدولي الثاني للكتاب.

وقال المرسومي في حديث لـ PUKmedia، انها فرحة بأن يكون كتابها الثاني الذي يحمل عنوان (كوبري وقصص أخرى) وهو مجموعة قصصية ضمن الكتب المعروضة في معرض السليمانية الدولي، مشددة على انها تحب ان تصل بأدبها الى الجمهور الكوردي.

وأضافت انها كقارئة وكاتبة تهتم بإقامة معارض الكتب في اقليم كوردستان والعراق وتشجع على ذلك، مشيرة الى انها تتمنى التفاعل والاستمتاع بالنقاشات الادبية مع إخوتي أدباء كوردستان، فهذا سيضيف لي الكثير، حسب تعبيرها.

ولفتت الكاتبة شهد المرسومي الى ان تواجد كتابها في معرض السليمانية الدولي هو التواجد الاول لها في اقليم كوردستان، مشيرة الى ان ذلك يمنحها "إحساسا بالتقارب والألفة مع أشقائنا الكورد هناك..



و سأسعى لأن تُترجم أعمالي إلى الكوردية يوما ما".

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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