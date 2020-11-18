السفير البريطاني يدين هجمات الخضراء

2020/11/18 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان السفير البريطاني ستيفن هايكي، الهجمات التي استهدفت المنطقة الخضراء يوم امس الثلاثاء.

وقال هايكي في تغريدة على “تويتر”، “أعرب عن تعازيّ لضحايا الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم أمس”.

‏واضاف “أدين هذه الهجمات من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تؤدي فقط الي ترويع العراقيين والاضرار باستقرار العراق”.

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