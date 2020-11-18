قوة أمنية تحرر امرأة اختُطِفت بـ'تكتك' وتعتقل خاطفها في بغداد

2020/11/18 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن تحرير مختطفة واعتقال خاطفها شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات من احد المواطنين عن وجود حالة خطف لمواطنة في سدة الفضيلية ضمن محافظة بغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "بعد المتابعة والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهم الخاطف وتحرير المختطفة وبزمن قياسي خلال ثلاث ساعات في منطقة المشتل ببغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات الاولية معة بقيامه بجريمته النكراء مستخدما دراجته النارية (التكتك) باختطاف المجنى عليها".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تسليمه مع دراجته النارية الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".





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