بأمر الكاظمي.. الديمقراطي الكوردستاني يعود إلى مقره في كركوك

2020/11/18 | 12:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء عن صدور أمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقيادة المتقدمة في قيادة العمليات بإخلاء مقر الحزب في كركوك تمهيداً لعودة الأخير إلى مقره الواقع في حي شوراو على طريق كركوك - أربيل.

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