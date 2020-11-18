2020/11/18 | 12:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ورود معلومات من احد المواطنين عن وجود حالة خطف لمواطنة في سدة الفضيلية ضمن محافظة بغدادوبعد استنفار الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهم الخاطف وتحرير المختطفة وبزمن قياسي خلال ثلاثة ساعات في منطقة المشتل ببغداد والذي إعترف من خلال التحقيقات الاولية معة بقيامه بجريمتة النكراء مستخدما” دراجتة النارية (التكتك ) بأختطاف المجنى عليها .

حيث تم تسليمة مع دراجتة النارية الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الاستخبارات: بعد أن خطفها بالتكتك..



تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفها في بغداد 7 SKY TV.

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