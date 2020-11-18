عملة “البيتكوين” تسجل مستويات قياسية جديدة

2020/11/18 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…قفز سعر عملة “البيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 10% متجاوزا مستوى الـ18000 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017.ووفقا لمنصة تداول العملات الرقمية CoinMarketCap، فقد جرى تداول عملة “البيتكوين” بحلول الساعة 08:14 بتوقيت موسكو، عند 18223 دولارا، بارتفاع نسبته 9.78% عن سعر التسوية السابق.وكانت عملة “البيتكوين” قد تجاوزت في المرة الآخيرة مستوى 18 ألف دولار في 19 ديسمبر 2017.انتهى 25

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