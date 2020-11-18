2020/11/18 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة التعليم المهني واعداديات التمريض.نتائج امتحانات التعليم المهني والتمريض الدور الثاني

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