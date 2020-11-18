تركيا تصدر تعليمات جديدة وتدابير لمواجهة كورونا

2020/11/18 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاربعاء، تعميما ينظم سلسلة التدابير التي أعلن عنها الرئيس أردوغان بالأمس، في إطار مواجهة فيروس كورونا، حيث يبدأ تنفيذ القرار الساعة 8 مساءً من يوم الجمعة 20 تشرين الثاني الحالي.وتتضمن التعليمات، فتح مراكز التسوق (المولات) والبقاليات والماركت وصالونات التجميل والحلاقة والمطاعم من الساعة 10 صباحا …

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