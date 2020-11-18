الكاظمي يحدد 4 أنواع من السلاح المنفلت.. العراق ليس فيه إقتصاد وإنما سياسة مالية

2020/11/18 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤتمرا صحفيا، تطرق فيه الى عدد من القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والمالية في العراق.ملخص المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وضعنا خطة لتوفير البطاقة البايومترية للناخبين وتوفير الأمن الانتخابي.حققنا أكثر من ٧٠% من البرنامج الحكومي خلال ١٦٤ يوما وبظروف صعبة واستثنائية، ونحيي فريق عمل هذه الحكومة، …

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