رئاسة الجمهورية: جهود لإدراج ’النواعير العراقية’ ضمن لائحة التراث العالمي

2020/11/18 | 12:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن ديوان رئاسة الجمهورية، الأربعاء،عن جهود ومساع لإدراج النواعير العراقية ضمن لائحة التراث العالمي (اليونسكو).



وذكر بيان لديوان الرئاسة تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إن"رئيس ديوان الرئاسة مهند حسام الدين دعا الى مضاعفة الجهود الوطنية للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري العراقي ، بما يتناسب وعمق تأريخ بلاد الرافدين".

وشدد رئيس ديوان الرئاسة على "أهمية تقديم الدعم الكامل، سعياً لإدراج حرفة صناعة النواعير العراقية ضمن لائحة التراث العالمي اليونسكو".

واضاف رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله وفداً ضم عدداً من الناشطين التراثيين وأعضاء لجنة الترويج لملف صناعة الناعور في أعالي الفرات ،ان حضارة بلاد الرافدين كانت السبّاقة في خدمة الإنسانية، وتقديم الابتكارات والمنجزات بما يتناسب والحاجة البشرية، مثل الكتابة والتدوين والزراعة وإختراع العجلة، وبراعة البناء والعمران، وسن القوانين ووضع أسس السياسة والعلاقات الدولية والنظم الاجتماعية".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية تبارك جهودكم وتقدم لكم الدعم الكامل لإنجاح مسعاكم الوطني،في إدراج نواعير قضائي حديثة وهيت،ضمن لائحة التراث العالمي اليونسكو، ما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط القطاعات الثقافية والفنية والسياحية والاقتصادية، بما ينسجم وأهداف تعظيم الموارد وتنويع مصدر الثروات".

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