مقتل 30جملا بحادث سير جنوب الكوت

2020/11/18 | 13:01 - المصدر: عين العراق

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بغداد/..تسبب حادث سير بمقتل 30 جملا قرب تقاطع قضاء الموفقية جنوبي الكوت .

وقال مصدر في الشرطة المحلية:" شاحنة لنقل البضائع التجارية اصطدمت بقطيع من الجمال خلال محاولة عبوره الشارع العام الرابط بين الكوت والحي ، مما تسبب بمقتل/30/ جملا وقطع الطريق لفترة وجيزة أمام حركة المرور ".

يذكر أن مناطق واسط تشهد خلال هذه الأيام حركة كبيرة لقطعان الجمال المتجهة إلى المناطق الشرقية بحثا عن العشب والمياه خاصة مناطق شرق العزيزية والكوت وشيخ سعد".

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