جمال علي : نفط الوسط استحق الهزيمة أمام الصناعات

2020/11/18 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف مدرب نفط الوسط، جمال علي، خسارة فريقه أمام الصناعات الكهربائية، في بطولة كأس العراق، بهدف دون رد على ملعب الصناعة، بالمستحقة.

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