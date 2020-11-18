مدرب الكهرباء: انا اتحمل مسؤولية خسارتنا امام القاسم

2020/11/18 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} حمل مدرب الكهرباء، عباس عطية، نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام القاسم، بثلاثية نظيفة، على ملعب الكفل، في بطولة كأس العراق.

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