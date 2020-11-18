جهود لإدراج

2020/11/18 | 13:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلن ديوان رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عن جهود ومساع لإدراج النواعير العراقية ضمن لائحة التراث العالمي (اليونسكو).

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