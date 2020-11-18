رسمياً.. افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

2020/11/18 | 13:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي بين العراق والسعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

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