2020/11/18 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



الحداد يطالب رئيس الوزراء بإطلاق المستحقات المالية لموظفي الاقليم المركز الخبري الوطني.

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