2020/11/18 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، الى منفذ عرعر لافتتاحه.واعلنت هيئة المنافذ في وقت سابق من اليوم، اكتمال التحضيرات لافتتاح المنفذ الحدودي مع السعودية.واشارت مصادر الى، ان”المنفذ سيستخدم للنقل التجاري وحركة المسافرين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يصل الى منفذ عرعر لافتتاحه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يصل الى منفذ عرعر لافتتاحه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يصل الى منفذ عرعر لافتتاحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).