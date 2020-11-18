السعودية: السجن 10 أعوام و5 ملايين غرامة إنشاء أو تأييد المواقع الإرهابية

2020/11/18 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النيابة العامة في السعودية، أن إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من الجهات المتخصصة في الدولة “مُنظماتٍ إرهابيةً” تعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 10 أعوام، و5 ملايين ريال غرامة.

وقالت النيابة السعودية عبر توبتر اليوم الأربعاء :”يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة منظمات إرهابية، كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها، أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها، بأي صورة كانت”.

وأضافت “يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية”.

وأوضحت النيابة أن عقوبة المخالفة “السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويأتي قرار النيابة بعد أيام من تأكيد هيئة كبار العلماء في السعودية أن “جماعة الإخوان المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام، وتتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين” .

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