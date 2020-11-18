اعتقال قياديين بارزين في تنظيم داعش بانزال جوي وسط الفلوجة

2020/11/18 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الاربعاء، باعتقال قياديين بارزين من عناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية وسط مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من مكافحة الارهاب مسنودة بدعم جوي نفذت عملية انزال جوي استهدفت منطقة حي العسكري وسط مدينة الفلوجة، تمكنت من خلالها من اعتقال قياديين بارزين في عصابات داعش الاجرامية دون وقوع اي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان” القياديين هربا من المناطق الغربية وتم مراقبتها ورصدهما لحين القاء القبض عليهما في المناطقة المستهدفة ، مبينا ان” عملية الاطاحة بالقياديين استندت الى معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقلهما بصورة مفاجئة “.



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