رئيس الوزراء: السعودية واحدة من أغنى 5 دول بالعالم تضع استثماراتها في العراق

2020/11/18 | 13:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: علق رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على موقف مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا مع المملكة العربية السعودية، ومصير الاتفاق مع الصين وحقيقة إلغاؤه.وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس …

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