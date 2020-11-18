المالية النيابية تطالب بالإسراع في تقديم موازنة 2021 إلى البرلمان (وثيقة)

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

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رئيس اللجنة المالية النيابية

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالب رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الأربعاء، الحكومة بالإسراع في تقديم موازنة العام المقبل2021 إلى البرلمان.

وجاء في وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، "نشير لقانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل- المادة (11) والتي نصت على (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة)".

وأضافت، أنه "نظرا لمرور أكثر من شهر على الموعد المحدد، نرجو الاسراع بارسال مشروع قانون موازنة 2021 لغرض الاسراع بتشريعه".

ر.إ

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