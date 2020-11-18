العمليات المشتركة تكشف عن خطة تشاورية لإغلاق المنافذ غير الرسمية

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عن إعداد خطة تشاورية مع عدد من الوزارات لإغلاق المنافذ غير الرسمية.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، إن "قيادة العمليات تضع خطة بالتشاور مع الوزارات الأمنية والقوات الأمنية، لغرض إغلاق أي منفذ غير قانوني وفقا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن "الحشد الشعبي ستكون له جهود في هذا الأمر من أجل الحفاظ على مأمن تلك المنافذ الرسمية وإغلاق غير الرسمية منها".

وفيما يتعلق بمنافذ إقليم كوردستان، أوضح الخفاجي، انها "خاضعة للدستور ومن واجب حكومتي بغداد وأربيل التنسيق بهذا الصدد"، لافتا إلى أن "قيادة العمليات بدأت بإعداد الخطط والدراسة وتقدير وتقييم الموقف من قبل قادة القوات المسلحة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

ر.إ

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