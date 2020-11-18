العراق يدعو الشركات العالمية للتنافس على مشروع نفطي في الفاو

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير النفط حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية لزيادة الطاقة الانتاجية من المشتقات النفطية وفق مواصفات فنية عالية الجودة .





وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ان الوزارة ماضية باجراءاتها لاعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى استثماري في محافظة البصرة ( مصفى الفاو الاستثماري ) بطاقة (300 ) الف برميل باليوم بأسلوب (BOO ) او ( BOOT ) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007 ) وتعديلاته .



، موضحا ان المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد.

واضاف السيد الوزير ان مواصفات الانتاج في المصفاة ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية ( EURO_5 ) ، مشيراً انه سيتم اضافة مجمع للبتروكيمياويات مستقبلاً للمشروع .





واشار اسماعيل الى ان الوزارة لديها خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف انواعه للمواطنين وللمؤسسات الحكومية ، وايقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية .





من جانبها اوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة انها اعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها الى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذ المشروع .

ومن الجدير بالذكر ان مشروع مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل باليوم ، الذي ينفذ حاليا من قبل ائتلاف شركات كورية ، وهو في مراحل انجاز متقدمة جدا ، هو احد مشاريع الوزارة لزيادة الطاقات الانتاجية من المنتجات النفطية وفق مواصفات عالية الجودة.

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