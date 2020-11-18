’’مسحة اليوم’’.. فرصة ضئيلة أمام سواريز للمشاركة في موقعة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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يتمسك لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد بالأمل، للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام برشلونة، بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وغاب سواريز عن مواجهة الأوروغواي الأخيرة أمام البرازيل، بتصفيات كأس العالم 2022، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

ويمتلك سواريز فرصة ضعيفة للغاية، للمشاركة في لقاء برشلونة بالدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "سواريز سيخضع لمسحة جديدة مساء اليوم الأربعاء، للتأكد من إصابته بكورونا من عدمها".

وأوضحت أن "سواريز يأمل بشكل جدي في أن تكون نتيجة العينة الأخيرة كاذبة، للمشاركة في لقاء السبت المقبل أمام برشلونة".

ويرغب سواريز بالمشاركة أمام برشلونة للانتقام من الفريق الكتالوني، الذي أطاح به في الميركاتو الصيفي الأخير، بعكس رغبته بناء على قرار من المدرب رونالد كومان.

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