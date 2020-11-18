المنافذ الحدودية تعلن رسمياً افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، (18 تشرين الثاني، 2020)، افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مراسم الافتتاح شهدت حضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، نيابة عن دولة رئيس الوزراء وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود".

واضاف البيان أن "الجانب السعودي مثله سعادة السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين".

وفي وقت سابق، التقى وفدا العراق والسعودية، في منفذ عرعر الحدودي، لإعادة فتح المنفذ المغلق بين البلدين، منذ قرابة الثلاثة عقود.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وفدين من العراق والسعودية، التقيا في منفذ عرعر الحدودي، خلال مراسم إعادة فتح المنفذ المغلق بين البلدين، منذ قرابة الثلاثة عقود.

ووصل وزير الداخلية ، عثمان الغامني، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، إلى منفذ عرعر في محافظة الأنبار قبيل افتتاحه مع الجانب السعودي.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الغانمي وصل إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، ممثلاً عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، الاستعدادات الخاصة بافتتاح المنفذ، من الجانب العراقي، بعد تهيئته بشكل كامل، وبانتظار دخول 15 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية السعودية إلى العراق.

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