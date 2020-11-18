2020/11/18 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / شرعت قوات الجيش بخطة الانتشار الامني على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوات الجيش بدأت بتنفيذ خطة انتشار على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم من خلال نشر قطعاتها في قرى البوعواد والبو جمعة والبو كنعان ضمن حوض الميتة .واضاف ان” عملية الانتشار تتضمن مسك ابناء القرى الارض لتفادي اي تسلل لداعش الارهابي فيما تكون مهام قوات الجيش حماية الاطواق الخارجية للقرى .



مؤكدا ان خطة الانتشار هي المرحلة الاولى في اعادة الاسر النازحة الى القرى المهجورة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لما لها اهمية بالغة في تعزيز امن ديالى ومنع استغلال داعش لتلك القرى وتحويلها الى ملاذات آمنة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع بخطة انتشار أمني ضمن قرى حوض الميتة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع بخطة انتشار أمني ضمن قرى حوض الميتة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).