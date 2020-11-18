ديوان رئاسة الجمهورية يتابع جهود ومساعي إدراج النواعير العراقية ضمن لائحة التراث العالمي (اليونسكو)

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد ديوان رئاسة الجمهورية ،متابعته لجهود ومساعي إدراج النواعير العراقية ضمن لائحة التراث العالمي (اليونسكو).وقال رئيس ديوان الرئاسة، مهند حسام الدين خلال إستقباله وفداً ضم عدداً من الناشطين التراثيين وأعضاء لجنة الترويج لملف صناعة الناعور في اعالي الفرات : ( ان حضارة بلاد الرافدين كانت السبّاقة في خدمة الانسانية، وتقديم الابتكارات والمنجزات بما يتناسب والحاجة البشرية، مثل الكتابة والتدوين والزراعة وإختراع العجلة، وبراعة البناء والعمران، وسن القوانين ووضع أسس السياسة والعلاقات الدولية والنظم الاجتماعية ".ودعا إلى مضاعفة الجهود الوطنية للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري العراقي ، بما يتناسب وعمق تأريخ بلاد الرافدين ،مشددا على أهمية تقديم الدعم الكامل، سعياً لإدراج حرفة صناعة النواعير العراقية ضمن لائحة التراث العالمي /اليونسكو/.وخاطب الحضور بالقول " رئاسة الجمهورية تبارك جهودكم ، وتقدم لكم الدعم الكامل لانجاح مسعاكم الوطني، في إدراج نواعير قضاءي "حديثة وهيت" ضمن لائحة التراث العالمي اليونسكو، مما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط القطاعات الثقافية والفنية والسياحية والاقتصادية، بما ينسجم واهداف تعظيم الموارد وتنويع مصدر الثروات ./انتهى8

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